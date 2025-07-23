"К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает VAR, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что "Спартак" выиграл. В игре с Махачкалой было всё по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отменённые голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначить", - сказал Титов в интервью "Матч ТВ".
В первом туре чемпионата России московский "Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (1:0). В этом матче арбитр Василий Казарцев не засчитал четыре гола красно-белых из-за офсайдов. Также были спорные моменты с участием защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи. Сначала он в своей штрафной наступил на ногу Умярову, а затем мяч попал ему в руку на линии штрафной площади. В обоих случаях Василий Казарцев и его помощники не усмотрели нарушений правил.
После игры генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев заявил, что судейство не соответствовало уровню РПЛ. Клуб подал жалобу в ЭСК РФС на пять эпизодов. В следующем туре московский "Спартак" сыграет домашний матч против калининградской "Балтики". Игра пройдёт в субботу, 26 июля.
Титов - о судействе Казарцева: он магнитом притягивает скандалы
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов прокомментировал судейство Василия Казарцева в игре московского "Спартака" против махачкалинского "Динамо" (1:0) в первом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак" Москва