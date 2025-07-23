"Доволен ли я своей ролью и количеством игрового времени? Сезон только начался, посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что буду стабильно играть в стартовом составе", - цитирует Хлусевича Metaratings.
В прошлом сезоне Даниил Хлусевич вышел на поле в 18 матчах московского "Спартака" во всех турнирах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
В 1 туре чемпионата России красно-белые одержали домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. Во втором туре РПЛ команда Деяна Станковича примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику".
Хлусевич: надеюсь, что буду играть в стартовом составе "Спартака"
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал свою цель на сезон.
Фото: ФК "Спартак"