Хлусевич: надеюсь, что буду играть в стартовом составе "Спартака"

Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал свою цель на сезон.
Фото: ФК "Спартак"
"Доволен ли я своей ролью и количеством игрового времени? Сезон только начался, посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что буду стабильно играть в стартовом составе", - цитирует Хлусевича Metaratings.

В прошлом сезоне Даниил Хлусевич вышел на поле в 18 матчах московского "Спартака" во всех турнирах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

В 1 туре чемпионата России красно-белые одержали домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. Во втором туре РПЛ команда Деяна Станковича примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику".

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