«В матче с «Динамо» я играл на позиции латераля. Давно не выходил там. Может, была какая-то суета, но мне нравится играть на этой позиции, очень комфортно. Было ли тяжело привыкнуть к перестроениям? Нет, мне для этого понадобилось пару минут. Потом все встало на свои места», — заявил Хлусевич «РБ Спорт».
В субботу, 19 июля, столичный «Спартак» у себя дома одержал победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в рамках первого тура РПЛ. Единственным мячом в матче отметился Маркиньос. Хлусевич появился на поле после перерыва, выйдя на замену вместо Пабло Солари.
Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 100 матчах, где забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3,5 миллиона евро.
Хлусевич: мне нравится играть на позиции латераля в "Спартаке"
Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «РБ Спорт» поделился мнением об игре в качестве латераля.
Фото: ФК "Спартак"