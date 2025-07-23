Талалаев: в преддверии матча со "Спартаком" нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон

«Я очень хочу добавить качества, потому что мы не были удовлетворены действиями в атаке в матче против «Динамо». Во втором тайме были только подходы, 100?процентных моменты вспомнить невозможно.
В преддверии матча со «Спартаком» нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон. Я считаю, что командообразование у нас очень хорошее и серьезное. Игроки, которые вливаются, постепенно с каждым днем становится все лучше и лучше», — заявил Талалаев «Матч ТВ».
В 1-м туре РПЛ-2025/2026 победитель прошлого сезона Первой лиги «Балтика», которая вернулась в высший дивизион после вылета за один год, сыграла на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и в текущей турнирной таблице РПЛ занимает седьмое место.
В 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет против «Спартака» на выезде 26 июля.