Стало известно, сколько ФИФА заработала на билетах чемпионата мира - источник

ФИФА заработала около 5 миллиардов долларов на продаже билетов и VIP-пакетов на чемпионат мира 2026 года, который принимали США, Канада и Мексика.

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Как пишет The Times, полученная сумма оказалась значительно выше первоначального прогноза организации, составлявшего 3,3 миллиарда долларов. Общие доходы от проведения турнира, по данным издания, достигли 15 миллиардов долларов.



Для сравнения, на чемпионате мира 2022 года в Катаре продажи билетов принесли 929 миллионов долларов.



На увеличение доходов повлияло расширение турнира до 48 сборных и 104 матчей, а также использование динамического ценообразования и взимание комиссий при перепродаже билетов через официальную платформу.