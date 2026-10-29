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"Так дальше не может продолжаться". Галактионов сделал заявление после поражения от ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов намерен обсудить с руководством клуба сложившуюся ситуацию после очередного поражения команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Железнодорожники уступили ЦСКА со счётом 1:3 в пятом туре группового этапа Кубка России и потеряли шансы на выход в плей-офф. Наставник москвичей признал необходимость перемен и заявил, что продолжать работу в прежнем режиме нельзя.

- Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

После пяти матчей "Локомотив" занимает последнее, четвёртое место в группе D Кубка России, имея в активе три очка.

В чемпионате России железнодорожники также испытывают трудности. После 12 туров команда располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 11 баллами.

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