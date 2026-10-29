"Так дальше не может продолжаться". Галактионов сделал заявление после поражения от ЦСКА

- Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
После пяти матчей "Локомотив" занимает последнее, четвёртое место в группе D Кубка России, имея в активе три очка.
В чемпионате России железнодорожники также испытывают трудности. После 12 туров команда располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 11 баллами.