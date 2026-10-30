Мостовой оценил победный гол Дмитриева в матче "Спартака" с "Рубином"

- Дмитриев забил отличный гол - шикарный удар.
Этот мяч вдвойне ценен тем, что он забил с правой ноги. Многие до ворот не добивают с нерабочей ноги, а он прекрасно зарядил, - приводит слова эксперта Metaratings.ru.
Дмитриев отличился на седьмой минуте встречи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Его мяч остался единственным в матче и позволил красно-белым одержать победу.
В нынешнем сезоне Дмитриев провёл 18 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.