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Мостовой оценил победный гол Дмитриева в матче "Спартака" с "Рубином"

Александр Мостовой высоко оценил гол Игоря Дмитриева, который принёс "Спартаку" победу над "Рубином" (1:0) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-футболист обратил внимание на исполнение удара, отметив, что 22-летний вингер сумел поразить ворота соперника правой ногой, которая не является для него ведущей.

- Дмитриев забил отличный гол - шикарный удар.

Этот мяч вдвойне ценен тем, что он забил с правой ноги. Многие до ворот не добивают с нерабочей ноги, а он прекрасно зарядил, - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Дмитриев отличился на седьмой минуте встречи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Его мяч остался единственным в матче и позволил красно-белым одержать победу.

В нынешнем сезоне Дмитриев провёл 18 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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