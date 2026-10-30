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"Здесь нам нет никаких оправданий". Игрок "Локомотива" высказался после вылета из Кубка России

Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов заявил, что у московской команды нет оправданий после вылета из Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
Железнодорожники уступили ЦСКА со счётом 1:3 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ.

- Честно говоря, у меня нет объяснения, почему мы второй матч подряд в первые 15–20 минут не можем войти в игру, почувствовать ритм. Потом нащупали свою игру, начало многое получаться, но, к сожалению, пропущенные два мяча в начале игры сыграли большую роль.

Эмоции самые негативные. Здесь нам нет никаких оправданий, - приводит слова Лантратова "Матч ТВ".

После пяти туров железнодорожники занимают последнее место в группе D с тремя очками. Заключительный матч группового этапа команда проведёт 25 ноября против "Ростова".

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