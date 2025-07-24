- Очень рад дебюту. Очень рад тому, как проявила себя команда. Больше всего счастлив от того, что победили. Теперь готовимся продолжать в том же духе и двигаться дальше. Что касается впечатлений от церемонии представления - ничего подобного со мной никогда не было. Никогда не встречался с машиной, которая печатает номера на футболках. Было приятно нанести фамилию и номер на футболку. Сделать это своими руками. Классное чувство, - приводит слова Жерсона "Чемпионат".
28-летний бразильский полузащитник Жерсон перешёл в петербургский "Зенит" 5 июля из бразильского "Фламенго", сумма трансферной компенсации составила 25 миллионов евро.
20 июля футболист официально дебютировал за сине-бело-голубых в домашнем матче 1 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Выйдя на замену в перерыве при счёте 0:1, Жерсон помог петербуржцам одержать итоговую волевую победу со счётом 2:1. При этом футболист не отметился личными результативными действиями, но принял непосредственное участие в организации атаки, которая привела к первому голу "Зенита".
Новичок "Зенита" Жерсон: никогда не встречался с машиной, которая печатает номера на футболках
Бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон рассказал о своих впечатлениях в новом клубе после домашнего матча 1 тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"