"Я точно должен попытаться выучить русский язык. Очень тяжело оставаться без полного понимания и не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду стараться и обязателбно обращусь к профессионалу" - приводит слова Жерсона "Чемпионат".
Бразильский полузащитник подписал контракт с "Зенитом" 13 июля. Соглашения с игроком действует до конца сезона 2029/30.
В этом сезоне бразильской Серии А Жерсон провёл девять матчей, отдал одну голевую передачу, а также сыграл три матча на Клубном чемпионате мира и забил один гол.
Первый матч в футболке "Зенита" бразильский полузащитник провёл против "Ростова" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Он вышел на замену после перерыва.
Следующий матч "Зенит" проведёт на выезде против "Рубина". Матч пройдёт в воскресенье, 27 июля.
Новичок "Зенита" Жерсон сообщил о планах выучить русский язык
Полузащитник "Зенита" Жерсон рассказал, что хочет изучать русский язык.
Фото: ФК "Зенит"