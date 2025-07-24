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Новичок "Зенита" Жерсон сообщил о планах выучить русский язык

Полузащитник "Зенита" Жерсон рассказал, что хочет изучать русский язык.
Фото: ФК "Зенит"
"Я точно должен попытаться выучить русский язык. Очень тяжело оставаться без полного понимания и не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду стараться и обязателбно обращусь к профессионалу" - приводит слова Жерсона "Чемпионат".

Бразильский полузащитник подписал контракт с "Зенитом" 13 июля. Соглашения с игроком действует до конца сезона 2029/30.

В этом сезоне бразильской Серии А Жерсон провёл девять матчей, отдал одну голевую передачу, а также сыграл три матча на Клубном чемпионате мира и забил один гол.

Первый матч в футболке "Зенита" бразильский полузащитник провёл против "Ростова" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Он вышел на замену после перерыва.

Следующий матч "Зенит" проведёт на выезде против "Рубина". Матч пройдёт в воскресенье, 27 июля.

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