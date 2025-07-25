— Песьяков предположил, что главные факторы — Карпин и сборная. Он прав?
— Нет, не прав. Переговоры с "Динамо" начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в "Динамо" никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всё равно перешёл сюда, — приводит слова Осипенко "Чемпионат".
Напомним, ранее Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России, продолжительное время работал с Осипенко в "Ростове". В прошедшее межсезонье Карпин начал руководить "Динамо". 17 июня стало известно, что защитник ростовского клуба будет выступать за бело-голубых. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года с опциями продления. 31-летний Осипенко играл в составе ростовской команды с 2020 года. Он провел за клуб 171 матч, в которых забил 26 мячей.
Осипенко – о контракте с "Динамо": с Карпиным мой переход никак не связан
Защитник "Динамо" Максим Осипенко объяснил, почему выбрал московский клуб для перехода в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"