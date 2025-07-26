«Ну а как играть, если на его месте тоже хорошие защитники? Значит, надо искать аренду. Есть много команд, где Чернов может спокойно быть игроком старта. Если он хочет играть, тогда надо уходить», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что к Чернову проявляет интерес футбольный клуб «Сочи».
Контракт 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.
В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Мостовой - о Чернове: есть много команд, где он может спокойно быть игроком старта
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе защитника Никиты Чернова из московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"