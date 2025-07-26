«На тренировках Мозес выкладывался на процентов 10. Виктор кайфовал на них, зато давал результат в матчах. Наверное, Мозес - один из сильнейших, с кем я играл в одной команде.
Про него был прикол в «Спартаке». За все время своего выступления в команде он бы и 11 человек не смог назвать по имени. Настолько ему было пофиг», - цитирует Селихова Legalbet.
Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года, а ушел из команды в июле 2024-го. За это время нигериец принял участие в 84 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых набрал 20 результативных баллов (10+10).
Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре сезона-2025/26 «красно-белые» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркиньос.
Селихов - о Мозесе: один из сильнейших, с кем я играл в одной команде
Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Викторе Мозесе.
Фото: ФК "Спартак"