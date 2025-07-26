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Воспитанник "Краснодара" перешел в "Нефтехимик"

Полузащитник Дмитрий Кучугура перешел из «Краснодара» в «Нефтехимик».
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом объявила пресс-служба нижнекамского клуба в своем телеграм-канале.

«20-летний полузащитник имеет опыт выступлений за «Краснодар», «Краснодар-2» и «Краснодар-м», а также за «Урал». Вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

Дебют Кучугуры в Премьер-лиге пришелся на март 2022 года, когда футболисту было чуть больше 17-ти лет», - говорится в посте «Нефтехимика».

О сроках соглашения с воспитанником «Краснодара» нижнекамский клуб не сообщил.

«Нефтехимик» играет в ФНЛ. В первом туре коллектив из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (0:0). Следующий матч у команды с московским «Торпедо».

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