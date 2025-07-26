Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
15:00
БалтикаНе начат
Динамо
17:30
РостовНе начат
Краснодар
19:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
20:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
РоторНе начат
Волга Ул
17:00
КАМАЗНе начат
Сокол
18:00
ЧайкаНе начат

Бевеев объяснил, почему перешел из "Урала" в "Балтику"

Защитник Мингиян Бевеев объяснил свой переход в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"
"У клуба был интерес ко мне, а мне нравится Калининград, болельщики, поэтому я здесь. Когда поступило предложение, я на него откликнулся. Очень рад оказаться в "Балтике", - цитирует Бевеева "Чемпионат".

Мингиян Бевеев перешел в калининградскую "Балтику" из екатеринбургского "Урала" этим летом на правах свободного агента и заключил контракт на два года.

Защитник провел за екатеринбургский клуб во всех турнирах 93 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее футболист был игроком КАМАЗа, "Носты", "Енисея" и "Волгаря".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится