"У клуба был интерес ко мне, а мне нравится Калининград, болельщики, поэтому я здесь. Когда поступило предложение, я на него откликнулся. Очень рад оказаться в "Балтике", - цитирует Бевеева "Чемпионат".
Мингиян Бевеев перешел в калининградскую "Балтику" из екатеринбургского "Урала" этим летом на правах свободного агента и заключил контракт на два года.
Защитник провел за екатеринбургский клуб во всех турнирах 93 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее футболист был игроком КАМАЗа, "Носты", "Енисея" и "Волгаря".
Бевеев объяснил, почему перешел из "Урала" в "Балтику"
Защитник Мингиян Бевеев объяснил свой переход в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"