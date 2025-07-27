«Спартак» разгромлен новичком РПЛ. Позорные цифры на табло домашнего стадиона — 0:3. Но есть одно но: получили трёшку от «Балтики» после двух удалений.
Впереди ещё 28 туров. Выигрываем всё — мы чемпионы», — написано в Telegram-канале фанатской группировки.
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
В рамках третьего тура «Спартак» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона» 3 августа.
Фанатская группировка "Спартака" высказалась после разгромного поражения от "Балтики"
Фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало разгромное поражение красно-белых от «Балтики» (0:3) во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"