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Карпин поблагодарил Галицкого перед матчем России с Венесуэлой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что в национальной команде выступает множество футболистов с Краснодарского края.
Фото: РФС
- В первый раз слышу об этом, что много здесь родились. Нельзя говорить, что они здесь полностью воспитались. Но погодные условия здесь позволяют большее количество времени проводить на улице, на поле... Возможно, с этим связано.

- Сборная России свой последний матч в году уже второй раз проводит на юге - в том году в Сочи, сейчас в Краснодаре.

- Здесь полный стадион, прекрасные болельщики, нас прекрасно принимают. Спасибо "Краснодару" и лично Галицкому. И всем болельщикам, которые заполняют полный стадион. От добра добра не ищут. Плюс еще погодные условия.

Матч Россия - Венесуэла пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 мск.

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