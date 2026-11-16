Карпин поблагодарил Галицкого перед матчем России с Венесуэлой

Фото: РФС

- В первый раз слышу об этом, что много здесь родились. Нельзя говорить, что они здесь полностью воспитались. Но погодные условия здесь позволяют большее количество времени проводить на улице, на поле... Возможно, с этим связано.- Здесь полный стадион, прекрасные болельщики, нас прекрасно принимают. Спасибо "Краснодару" и лично Галицкому. И всем болельщикам, которые заполняют полный стадион. От добра добра не ищут. Плюс еще погодные условия.Матч Россия - Венесуэла пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 мск.