"Клубам не всегда можно доверять. Теперь вы все сами видите". Карпин - о ситуации с Осипенко и "Динамо"

Главный тренер России Валерий Карпин прояснил ситуацию с защитником Максимом Осипенко.

Фото: РФС / Сборная России

"Теперь вы понимаете, что клубам не всегда можно доверять. Это мягко сказано. Я это знал, знаю. Теперь знают все. Мы в сборной привыкли не рисковать здоровьем игроков.