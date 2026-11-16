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"Клубам не всегда можно доверять. Теперь вы все сами видите". Карпин - о ситуации с Осипенко и "Динамо"

Главный тренер России Валерий Карпин прояснил ситуацию с защитником Максимом Осипенко.
Фото: РФС / Сборная России
"Теперь вы понимаете, что клубам не всегда можно доверять. Это мягко сказано. Я это знал, знаю. Теперь знают все. Мы в сборной привыкли не рисковать здоровьем игроков.

Мы это всегда декларируем. С Осипенко все произошло ровно наоборот. Он приехал в сборную, мы провели свои медицинские тесты и решили, что он не готов играть. Были бы это официальные матчи, мы бы рискнули. Здесь — смысла не видели. Поэтому отправили в "Динамо". Если в "Динамо" готовы и хотят рисковать, их дело.

"Из "Динамо" по Осипенко было даже письмо с подписью гендиректора клуба, что там травма и нужна плюс-минус 14 дней пауза, что он ходить не может. Теперь вы все сами видите", - сказал Карпин.

Напомним, ранее центральный защитник московского "Динамо" Максим Осипенко был включен в итоговый список тренерского штаба на ноябрьские учебно-тренировочные сборы национальной команды. Позднее стало известно, что футболист прошел необходимое медобследование и был отпущен из расположения сборной России из-за травмы. Однако вчера, 15 ноября, Осипенко вышел в стартовом составе бело-голубых на товарищеский матч с командой из Медиалиги ФК "10" и провел на поле весь первый тайм.

Источник: журналист Андрей Панков

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