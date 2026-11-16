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РФС ввёл запрет на регистрацию новичков для "Нижнего Новгорода" из-за долга перед "Зенитом"

Российский футбольный союз принял решение ограничить регистрацию новых игроков "Нижнего Новгорода" из-за задолженности перед петербургским "Зенитом" за переход вратаря Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Палата РФС по разрешению споров на заседании 13 ноября удовлетворила требования петербургского клуба. "Нижний Новгород" обязали погасить задолженность по трансферу голкипера, а также выплатить пени за нарушение установленных сроков.

"Удовлетворить заявление "Зенита" в отношении "Нижнего Новгорода" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Евгения Латышонка в полном объёме", — говорится в решении РФС.

Кроме того, в отношении нижегородского клуба предусмотрен запрет на регистрацию новых футболистов. Однако санкция вступит в силу не сразу, а только в случае, если задолженность не будет погашена в установленный срок.

Таким образом, у "Нижнего Новгорода" ещё есть возможность избежать ограничений. Для этого клубу необходимо полностью выполнить финансовые обязательства перед "Зенитом". В противном случае команда рискует столкнуться с проблемами при усилении состава в ближайшее трансферное окно.

Источник: официальный сайт РФС

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