РФС ввёл запрет на регистрацию новичков для "Нижнего Новгорода" из-за долга перед "Зенитом"

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"Удовлетворить заявление " Зенита " в отношении "Нижнего Новгорода" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Евгения Латышонка в полном объёме", — говорится в решении РФС.

Палата РФС по разрешению споров на заседании 13 ноября удовлетворила требования петербургского клуба. "Нижний Новгород" обязали погасить задолженность по трансферу голкипера, а также выплатить пени за нарушение установленных сроков.Кроме того, в отношении нижегородского клуба предусмотрен запрет на регистрацию новых футболистов. Однако санкция вступит в силу не сразу, а только в случае, если задолженность не будет погашена в установленный срок.Таким образом, у "Нижнего Новгорода" ещё есть возможность избежать ограничений. Для этого клубу необходимо полностью выполнить финансовые обязательства перед "Зенитом". В противном случае команда рискует столкнуться с проблемами при усилении состава в ближайшее трансферное окно.Источник: официальный сайт РФС