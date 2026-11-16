РФС ввёл запрет на регистрацию новичков для "Нижнего Новгорода" из-за долга перед "Зенитом"

"Удовлетворить заявление "Зенита" в отношении "Нижнего Новгорода" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Евгения Латышонка в полном объёме", — говорится в решении РФС.
Кроме того, в отношении нижегородского клуба предусмотрен запрет на регистрацию новых футболистов. Однако санкция вступит в силу не сразу, а только в случае, если задолженность не будет погашена в установленный срок.
Таким образом, у "Нижнего Новгорода" ещё есть возможность избежать ограничений. Для этого клубу необходимо полностью выполнить финансовые обязательства перед "Зенитом". В противном случае команда рискует столкнуться с проблемами при усилении состава в ближайшее трансферное окно.
Источник: официальный сайт РФС