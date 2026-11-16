Карпин ответил, кто сыграет в воротах сборной России против Венесуэлы

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- Думаю, болельщики "Краснодара" могут быть спокойны. Кто-то из ваших бывших или нынешних вратарей сыграет. Не переживайте.- Я.- Завтра на этот вопрос и ответим.Напомним, матч пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Ранее на текущем сборе сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2.