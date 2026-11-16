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Карпин ответил, кто сыграет в воротах сборной России против Венесуэлы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто сыграет в воротах национальной команды в матче против Венесуэлы.
Фото: РФС
- Завтра сыграет Сафонов или Агкацев в Краснодаре?

- Думаю, болельщики "Краснодара" могут быть спокойны. Кто-то из ваших бывших или нынешних вратарей сыграет. Не переживайте.

- Кто сейчас реальный лидер сборной России в раздевалке?

- Я.

- Россия ассоциируется с медведем, а Венесуэла с ягуаром. Кто завтра в этой хватке победит?

- Завтра на этот вопрос и ответим.

Напомним, матч пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Ранее на текущем сборе сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2.

Rusfootball.info

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