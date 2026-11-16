- Завтра сыграет Сафонов или Агкацев в Краснодаре?
- Думаю, болельщики "Краснодара" могут быть спокойны. Кто-то из ваших бывших или нынешних вратарей сыграет. Не переживайте.
- Кто сейчас реальный лидер сборной России в раздевалке?
- Я.
- Россия ассоциируется с медведем, а Венесуэла с ягуаром. Кто завтра в этой хватке победит?
- Завтра на этот вопрос и ответим.
Напомним, матч пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Ранее на текущем сборе сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2.
Rusfootball.info
Карпин ответил, кто сыграет в воротах сборной России против Венесуэлы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто сыграет в воротах национальной команды в матче против Венесуэлы.
Фото: РФС