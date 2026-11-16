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Сафонов ответил, пересматривает ли свои матчи

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов ответил, пересматривает ли он свои старые матчи.
Фото: РФС
- Честно, у меня такого не бывает. Я не пересматриваю. Для меня задача после игры - сделать выводы и готовиться к следующему матчу, - сказал Сафонов на пресс-конференции.

Сборная России завтра, 17 ноября сыграет против Венесуэлы в товарищеском матче. Несколько дней назад российская национальная команда в гостях победила Узбекистан со счётом 3:2.

Rusfootball.info

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