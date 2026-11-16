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"Так им и надо". Мать Роналду обрадовалась разгромному поражению Португалии

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру раскритиковала отношение к её сыну в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Она призналась, что обрадовалась поражению национальной команды от Дании (1:4) в Лиге наций.

- Конечно, ему было очень тяжело и грустно. Его просто обманули, и мне от этого тоже невероятно больно. Поражение сборной абсолютно заслуженно, так им и надо - я даже была искренне рада этому результату!

Торжественное чествование за столь великую карьеру обязано было пройти в его личном присутствии, а не без него самого, - цитирует маму игрока A Bola.

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной 5 ноября. Ранее форвард поссорился с главным тренером Жорже Жезушем из-за игрового времени и 30 сентября самовольно покинул расположение команды. За это футболиста дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

Во время матча с Данией португальцы чествовали Роналду в его отсутствие. Игроки национальной сборной вышли на поле в футболках с номером "7".

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