"Так им и надо". Мать Роналду обрадовалась разгромному поражению Португалии

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Торжественное чествование за столь великую карьеру обязано было пройти в его личном присутствии, а не без него самого, - цитирует маму игрока A Bola.

Она призналась, что обрадовалась поражению национальной команды от Дании (1:4) в Лиге наций.- Конечно, ему было очень тяжело и грустно. Его просто обманули, и мне от этого тоже невероятно больно. Поражение сборной абсолютно заслуженно, так им и надо - я даже была искренне рада этому результату!Роналду объявил о завершении карьеры в сборной 5 ноября. Ранее форвард поссорился с главным тренером Жорже Жезушем из-за игрового времени и 30 сентября самовольно покинул расположение команды. За это футболиста дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.Во время матча с Данией португальцы чествовали Роналду в его отсутствие. Игроки национальной сборной вышли на поле в футболках с номером "7".