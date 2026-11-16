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ФИФА сделала исключение для сборной России перед матчем с Венесуэлой

Международная федерация футбола разрешила сборной России выйти на поле в специальной ретроформе, посвящённой Никите Симоняну и исторической победе СССР на Олимпиаде 1956 года.
Фото: РФС
Необычную экипировку российские футболисты наденут 17 ноября в Краснодаре на товарищеский матч против Венесуэлы. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, что инициатива приурочена к 100-летию со дня рождения легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.

"Мы решили посвятить заключительный матч сборной России в этом году его памяти, а также вспомнить другие славные победы и связанные с ними имена, которыми богат советский и российский футбол", — рассказал Митрофанов.

По словам функционера, международная федерация поддержала идею РФС, несмотря на необходимость отдельного согласования нестандартной экипировки.

"С учётом заслуг Никиты Павловича перед футболом ФИФА с пониманием отнеслась к нашей инициативе и в порядке исключения согласовала экипировку", — подчеркнул генсек РФС.

Напомним, в 1956 году сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото по футболу, обыграв в финале Югославию со счётом 1:0. Никита Симонян входил в состав той команды. Таким образом, предстоящая встреча с Венесуэлой станет для российской сборной не только спортивным событием, но и данью уважения истории отечественного футбола.

Источник: пресс-служба РФС

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