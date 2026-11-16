ФИФА сделала исключение для сборной России перед матчем с Венесуэлой

"Мы решили посвятить заключительный матч сборной России в этом году его памяти, а также вспомнить другие славные победы и связанные с ними имена, которыми богат советский и российский футбол", — рассказал Митрофанов.
По словам функционера, международная федерация поддержала идею РФС, несмотря на необходимость отдельного согласования нестандартной экипировки.
"С учётом заслуг Никиты Павловича перед футболом ФИФА с пониманием отнеслась к нашей инициативе и в порядке исключения согласовала экипировку", — подчеркнул генсек РФС.
Напомним, в 1956 году сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото по футболу, обыграв в финале Югославию со счётом 1:0. Никита Симонян входил в состав той команды. Таким образом, предстоящая встреча с Венесуэлой станет для российской сборной не только спортивным событием, но и данью уважения истории отечественного футбола.
Источник: пресс-служба РФС