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Карпин оценил прогресс Батракова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.
Фото: РФС
- Он мужает, взрослеет на глазах. С каждым сбором он взрослее и пока становится только лучше, - сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, сборная России на текущем сборе обыграла в гостях команду Узбекистана со счётом 3:2. Завтра, 17 ноября, российская национальная команда проведёт домашний поединок против Венесуэлы. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

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