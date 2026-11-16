- Он мужает, взрослеет на глазах. С каждым сбором он взрослее и пока становится только лучше, - сказал Карпин на пресс-конференции.
Напомним, сборная России на текущем сборе обыграла в гостях команду Узбекистана со счётом 3:2. Завтра, 17 ноября, российская национальная команда проведёт домашний поединок против Венесуэлы. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
Карпин оценил прогресс Батракова
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.
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