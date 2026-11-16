- Вас не раздражает, что вы отпускаете игроков из сборной долечиваться, а они играют за клуб в товарищеских матчах? Все ли честно в этой ситуации?
- Когда игроки доезжают до нас, мы сами решаем, травмированы они или нет и можно ли их удерживать в сборной. Верить клубам уже нельзя. По Соболеву всю ситуацию мы знали заранее. Семак озвучил ее. Так как он на данный момент не готов на 100%, мы его не вызвали. Он набирает форму. По нему никто не говорил, что он травмирован. Была инфекция какая-то. А по Осипенко в "Динамо" утверждали, что он даже ходить не может. Слава богу, что нам ничего не надо придумывать и рассказывать. Мы очень долго молчали. Но если сами они решили подставляться, то это их проблемы.
Rusfootball.info
"Мы очень долго молчали". Карпин ответил, почему Соболев сыграл за "Зенит", но не приехал в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве, который сыграл вчера за петербургскую команду против "Трабзонспора".
Фото: РФС