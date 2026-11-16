- Я уже затрагивал тему по поводу выхода из обороны. Стараются играть низом в короткий пас, техничные игроки южноамериканского характера. Подготовка к ним отличается, если брать наши прошлые сборы. Тогда могли спокойно подготовиться, а перед Узбекистаном еле успели восстановиться и сыграть, - сказал Карпин на пресс-конференции.
Матч между сборной России и Венесуэлой пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 мск.
Rusfootball.info
Карпин рассказал, в какой футбол играет сборная Венесуэлы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Венесуэлы.
Фото: РФС