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Карпин рассказал, в какой футбол играет сборная Венесуэлы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Венесуэлы.
Фото: РФС
- Я уже затрагивал тему по поводу выхода из обороны. Стараются играть низом в короткий пас, техничные игроки южноамериканского характера. Подготовка к ним отличается, если брать наши прошлые сборы. Тогда могли спокойно подготовиться, а перед Узбекистаном еле успели восстановиться и сыграть, - сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч между сборной России и Венесуэлой пройдёт 17 ноября и начнётся в 19:00 мск.

Rusfootball.info

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