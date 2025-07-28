Отец Глушенкова: об уходе из "Зенита" он не думает, но если будут менять после 45 минут, может, и задумается

"Об уходе из "Зенита" Глушенков не думает? Не думает. Но мое мнение - если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет", - цитирует отца Глушенкова "РБ Спорт".
Вчера, 27 июня, состоялся заключительный матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Рубин" принимал у себя дома петербургский "Зенит". Поединок проходил в Казани и завершился вничью - 2:2. Гости вели после первого тайма с разницей в два мяча, однако упустили победу. Нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. После игры главный тренер команды Сергей Семак раскритиковал игру вингера.