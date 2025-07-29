«Могу ли представить себя в серии А? Все вопросы к моему агенту. Я тоже ничего не знаю. У меня действующий контракт с ЦСКА. Я здесь. Если «Зенит» вернется ко мне с предложением? Не знаю. Вопросы к агенту. У меня контракт с ЦСКА до 2028 года. Может, еще продлю его? Может быть, я же не знаю, что будет. Посмотрим», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».
Защитник перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года. Контракт Дивеева с «армейцами» рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8,3 млн евро.
В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 26 матчах РПЛ за ЦСКА, в которых забил пять голов.
Дивеев - о продлении контракта с ЦСКА: может быть, я не знаю, что будет
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА