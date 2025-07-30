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В "Бешикташе" рассказали, сколько заплатит "Спартак" за переход Жедсона Фернандеша

Технический директор "Бешикташа" Эудард Граф рассказал, сколько московский "Спартак" заплатит за переход Жедсона Фернандеша.
Фото: Global Look Press
"Сделка закрыта. Сумма трансфера — 27 миллионов евро", - приводит слова Графа Odds.ru

Сегодня, 30 июля, полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения перехода в "Спартак". Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в России 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусных выплат. Этот трансфер станет самым дорогим в истории красно-белых.

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