"Сделка закрыта. Сумма трансфера — 27 миллионов евро", - приводит слова Графа Odds.ru
Сегодня, 30 июля, полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения перехода в "Спартак". Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в России 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусных выплат. Этот трансфер станет самым дорогим в истории красно-белых.
В "Бешикташе" рассказали, сколько заплатит "Спартак" за переход Жедсона Фернандеша
Технический директор "Бешикташа" Эудард Граф рассказал, сколько московский "Спартак" заплатит за переход Жедсона Фернандеша.
Фото: Global Look Press