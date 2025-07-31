"Кто сказал, что Самошников уходит? Перед стартом чемпионата у нас состоялся хороший разговор на другую тему. Он заверил, что сосредоточен на игре за клуб и будет помогать команде. Беседа была хорошая, длительная. Я склонен верить людям — он дал слово, что будет пахать, двигаться во благо нашей команды", - цитирует Галактионова "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Локомотива" Илья Самошников интересен московскому "Спартаку". Сообщалось, что футболист может перейти в стан красно-белых в летнее трансферное окно за 4-5 миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 33 встречи и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца мая 2027 года.
Галактионов прокомментировал возможный уход Самошникова из "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможном уходе Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Локомотив"