"К концу июля рассчитались лишь с единицами, и то частично. Остальным продолжают обещать. Только теперь акционер (он же меценат, инвестор, владелец, спонсор, благотворитель), отвечая на мольбы сотрудников, называет себя бывшим и отправляет к генеральному директору. А генеральный директор — к акционеру.
На фоне этого бесконечного аттракциона информация СМИ о приобретении владельцем "Химок" турецкого клуба "Серик Беледиеспор", где уже начали появляться российские игроки, тренеры и функционеры, имеющие прямое отношение к "Химкам", стала для нас настоящим шоком", - приводит открытое письмо "Матч ТВ".
Напомним, что весной текущего года появилась информация, что футболисты и персонал подмосковных "Химок" с декабря 2024 года не получают зарплату. В апреле президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что клуб переходит под внешнее управление и сообщил, что задолженности будут погашены.
По итогам сезона-2024/2025 клуб смог сохранить прописку в РПЛ, однако не прошел процедуру лицензирования и вылетел в Первую Лигу. Позже было объявлено, что клуб приостанавливает свою деятельность.
Этим летом в СМИ появилась информация, что бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб "Серик Беледиеспор". Главным тренером команды стал Сергей Юран, также к клубу присоединились несколько российских футболистов: Кирилл Гоцук, Илья Садыгов и Илья Берковский.
Сотрудники "Химок" направили открытое письмо президентам РФС, РПЛ и министру спорта РФ
Сотрудники подмосковных "Химок" направили открытое письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, главе Российской премьер-лиги Александру Алаеву и министру спорту РФ Михаилу Дегтяреву.
Фото: ФК "Химки"