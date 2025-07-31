— Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о "Динамо". Как относитесь к переходу Максима в "Динамо" — интересен ли он?
— Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований, — приводит слова Гафина "РБ Спорт".
Ранее отец игрока Александр Глушенков заявил, что его сын может задуматься об уходе из петербургского клуба. В текущем сезоне нападающий принял участие в двух матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2024/25 Глушенков провёл в составе "Зенита" 20 игр, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. и сделал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение Максима Глушенкова с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. По данным портала Тransfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.
В "Динамо" ответили на вопрос о возможном переходе Глушенкова из "Зенита"
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин оценил вероятность трансфера нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в московский клуб.
Фото: ФК "Зенит"