"Это большой ценник, но с учётом тех трансферов, что делает "Зенит", почему не делать этого "Спартаку". Если они хотят быть конкурентами, то понимают, что нужно тратить деньги на хороших футболистов. Однако последний их трансфер за 20 миллионов евро не гарантирует вообще ничего", — сказал Смолов на YouTube-канале BetBoom Sports.
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе в московский клуб Жедсона Фернандеша из турецкого "Бешикташа" в четверг, 31 июля. Ранее сообщалось, что красно-белые собираются заплатить за трансфер португальца 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещё 5 миллионов – в виде бонусов. Также сообщалось, что в составе красно-белых полузащитник будет получать зарплату в размере 3,5 миллионов евро вместе с бонусами.
Смолов высказался о переходе Жедсона в "Спартак"
Бывший нападающий "Краснодара" и "Динамо" Федор Смолов прокомментировал трансфер португальского полузащитника Жедсона Фернандеса в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"