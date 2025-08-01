"Обоснованно ли платить за Жедсона более 20 миллионое евро? Вы "Спартаку" позвоните, спросите. Причём здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо. Кто сильнее: Жедсон "Спартака" или зенитовец Жерсон? Дайте два тура. Я скажу вам своё впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь", - сказал Радимов в интервью "Советскому Спорту".
В четверг московский "Спартак" объявил о подписании с Жедсоном четырёхлетнего контракта. Сумма сделки составила 20,7 миллионов евро. Португальский полузащитник будет играть за красно-белых под 83-м номером. С 2022 года Жедсон выступал за турецкий "Бешикташ". Он принял участие в 131 матче, забил 18 голов и отдал 16 голевых передач.
Следующий матч московский "Спартак" проведёт на выезде против "Акрона" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 августа. После двух туров красно-белые занимают десятое место, набрав три очка. "Спартак" в первом туре обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0), а во втором проиграл "Балтике" (0:3).
"Позвоните "Спартаку". Радимов рассказал, стоит ли платить за Жедсона 20 миллионов евро
Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о трансфере Жедсона Фернандеша в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак" Москва