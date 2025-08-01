"Ещё в молодёжке "Локомотива" я заметил Лёшу и его светлую голову. Но как наш игрок - неважно, молодой или нет - поведёт себя в быту, в коллективе? С этой точки зрения в Европе непросто. В России всё тебе объяснят, покажут, разжуют и в рот положат. А там так не будут сюсюкаться. Такая уж реальность. Русские в РПЛ ну не то что в золотой клетке, но за границей нам нужен стержень", - сказал Миранчук в интервью Sport24.
В первых трёх матчах нового сезона Алексей Батраков забил три гола во всех турнирах. Он отметился дублем в ворота "Краснодара" (1:2). Также забил с пенальти ЦСКА в 1-м туре группового этапа Кубка России (2:1). В прошедшем сезоне полузащитник "железнодорожников" сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.
"Локомотив" в первых двух турах чемпионата России одержал две победы над "Сочи" (3:0) и "Краснодаром (1:2). В кубковой встрече красно-зелёные уступили ЦСКА (2:1). Следующий матч "Локомотив" проведёт на выезде против "Пари НН" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 2 августа.
Антон Миранчук предостерёг Батракова от сложностей за границей: там не сюсюкаются
Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук поделился мнением о будущем хавбека "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив" Москва