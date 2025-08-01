- Талалаев — это мотиватор. Он нас мотивирует и заряжает по полной. На мой взгляд, Талалаев — один из сильнейших российских тренеров и тренеров РПЛ в целом. Он не хуже Станковича и Челестини, которые сейчас возглавляют топ-клубы РПЛ, - сказал Петров Legalbet.
Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Калининградцы под руководством российского специалиста заняли первое место в чемпионате и вернулись в РПЛ.
После первых двух туров РПЛ сезона-2025/2026 команда Андрея Талалаева занимает пятую строчку в таблице, имея в своем активе 4 очка.
Полузащитник "Балтики": Талалаев — один из сильнейших российских тренеров
Полузащитник "Балтики" Максим Петров поделился мнением о работе с главным тренером калининградцев Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"