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Футболист "Ростова": хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена

Нападающий "Ростова" Егор Голенков после поражения от "Крыльев Советов" (1:4) обратился к болельщикам клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться в одно целое. После четвертого гола от "Крыльев" я посмотрел на трибуны — люди начали уходить с трибун. Мне обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион, - сказал Голенков "РБ Спорт".

Вчера, 2 августа, команда Джонатана Альбы потерпела домашнее поражение от "Крыльев Советов" в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Ростовчане не набрали ни одного очка в первых трех матчах РПЛ. До этого южане проиграли "Зениту" (1:2) и уступили московскому "Динамо" (0:1). В следующем туре команда Джонатана Альбы сыграет с "Пари НН".

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