- Большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Для любого тренера очень хорошо иметь такой большой состав. Рад, что есть такая возможность, - сказал Станкович в эфире "Матч ТВ".
Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из "Бешикташа" за рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.
Матч 3-го тура РПЛ между "Акроном" и "Спартаком" состоится сегодня, 3 августа, в 13:30 по московскому времени на стадионе "Самара Арена".
Станкович прокомментировал появление Жедсона в стартовом составе на матч с "Акроном"
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, почему поставил в стартовый состав новичка красно-белых Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"