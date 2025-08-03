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Станкович прокомментировал появление Жедсона в стартовом составе на матч с "Акроном"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, почему поставил в стартовый состав новичка красно-белых Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
- Большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Для любого тренера очень хорошо иметь такой большой состав. Рад, что есть такая возможность, - сказал Станкович в эфире "Матч ТВ".

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из "Бешикташа" за рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.

Матч 3-го тура РПЛ между "Акроном" и "Спартаком" состоится сегодня, 3 августа, в 13:30 по московскому времени на стадионе "Самара Арена".

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