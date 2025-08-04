"Стоит ли "Спартаку" продлевать Зобнина? Чтобы ответить, нужно жить внутри команды. Может, ещё пара туров - и Станковича уберут, а Зобнин будет игроком старта. Пока есть контракт, его надо дорабатывать. Роману нужно проявить хорошие качества, чтобы оставаться в команде. Сейчас всё идёт к тому, что гастарбайтеров могут сократить. Поэтому Зобнин может и нужен будет", - сказал Масалитин в интервью Metaraitings.
В воскресенье, 3 августа "Акрон" на своём поле принимал московский "Спартак". Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в дополнительное время. Сначала отличился полузащитник красно-белых Пабло Солари. Затем одиннадцатиметровый реализовал форвард тольяттинцев Артём Дзюба.
Роман Зобнин в составе красно-белых в новом сезоне чемпионата России вышел два раза на замену. В общей сложности он отыграл 12 минут. Также полузащитник отыграл 90 минут с капитанской повязкой в победной для "Спартака" кубковой встрече против "Ростова" (0:2).
После трёх туров красно-белые занимают 11 место в чемпионате России, набрав четыре очка.
Следующий матч московский "Спартак" проведёт в гостях против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 8 августа.
Масалитин - о будущем Зобнина в "Спартаке": всё идет к тому, что гастарбайтеров могут сократить. Поэтому Зобнин и нужен будет
Бывший игрок "Спартака" Валерий Масалитин прокомментировал перспективы полузащитника Романа Зобнина в команде.
Фото: "Матч ТВ"