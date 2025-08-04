"Зенит" — ЦСКА: выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Челестини и тренера по работе с вратарями Крамаренко. А также неподобающее поведение команды ЦСКА, а именно предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц клуба", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Вчера, 3 августа, ЦСКА на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги (1:1), авторами забитых мячей стали: нападающий "армейцев" Алеррандро и форвард петербуржцев Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
Напомним, что Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА этим летом, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. После 3 сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками.
КДК РФС рассмотрит поведение тренерского штаба ЦСКА в матче с "Зенитом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение тренерского штаба ЦСКА в матче 3 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"