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Булыкин: не увижу ничего странного, если "Спартак" уволит Станковича

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Это руководство решает. Если они его оставили, переподписали, значит, он им нравится, ему доверяют. Хотя в "Спартаке" могут сейчас взять его и уволить. И в этом не увижу ничего странного, в "Спартаке" уже на протяжении долгого времени происходит много чего странного, но все привыкли, все просто смотрят и ждут результата", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года - под его руководством красно-белые по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сербский специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды".

После 3 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 1 туре группового этапа Кубка России команда Деяна Станковича одержала выездную победу над "Ростовом" со счетом 2:0.

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