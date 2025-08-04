"Это руководство решает. Если они его оставили, переподписали, значит, он им нравится, ему доверяют. Хотя в "Спартаке" могут сейчас взять его и уволить. И в этом не увижу ничего странного, в "Спартаке" уже на протяжении долгого времени происходит много чего странного, но все привыкли, все просто смотрят и ждут результата", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года - под его руководством красно-белые по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сербский специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды".
После 3 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 1 туре группового этапа Кубка России команда Деяна Станковича одержала выездную победу над "Ростовом" со счетом 2:0.
Булыкин: не увижу ничего странного, если "Спартак" уволит Станковича
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"