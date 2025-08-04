Непомнящий: "Зениту" нужно раскрепоститься

- Мне кажется, что ЦСКА не наиграл на победу в матче с "Зенитом". Петербуржцам нужно раскрепоститься, пока нет свободы и легкости в игре, потому что каждый футболист напряжен и играет ниже своего потенциала. Этому составу нужно время, чтобы заиграть.
"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ. "Армейцы" вели в счете большую часть встречи, однако на 76-й минуте сине-бело-голубые ушли от поражения, отыгравшись с пенальти.
Напомним, в первом туре петербуржцы уступали по ходу игры "Ростову", однако сумели одержать волевую победу. Во втором туре команда Сергея Семака сыграла вничью с "Рубином", ведя с разницей в два мяча.
Источник: "Чемпионат"