"В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке. Хочется приносить пользу команде, тем более "Крылья" - практически родной клуб"- сказал Чернов в интервью "Чемпионату".
Никита Чернов в прошедшем сезоне принял участие в 11 матчах за московский "Спартак" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Контракт игрока с красно-белыми истекает в конце 2026 года.
Ранее 29-летний защитник уже выступал за "Крылья Советов". За самарскую команду Никита Чернов провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
После трёх туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают второе место, набрав семь очков. Московский "Спартак" расположился на 11-й строчке, набрав четыре очка.
Следующий матч самарский клуб проведёт в субботу, 9 августа против "Балтики". В этот же день красно-белые встретятся с московским "Локомотивом".
Защитник "Спартака" подтвердил, что покидает московский клуб
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов рассказал, что возвращается в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак" Москва