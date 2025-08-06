Радимов назвал фаворита в матче "Локомотива" со "Спартаком"

"На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, "Локомотив" — безоговорочный фаворит. С такой обороной, как у "Спартака", вы представляете, что железнодорожники не забьют? Я — нет. "Локомотив" забьёт два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них всё нормально стало", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Встреча "Спартака" с "Локомотивом" состоится в субботу, 9 августа, на стадионе "РЖД Арена" в 18:00 по московскому времени. После трех туров железнодорожники находятся на первом месте турнирной таблицы, набрав девять очков. В текущем сезоне команда Михаила Галактионова не проиграла ни одного матча в РПЛ. "Спартак" находится на 11-й строчке, набрав четыре очка.