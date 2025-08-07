- Ильзат умеет играть в футбол и обладает очень хорошей техникой. Считаю, что в той же Киргизии Ахметов был бы ведущим футболистом. Наверное, на сегодняшний день – это самый мастеровитый игрок киргизского происхождения, - сказал Тарханов "РБ Спорт".
6 августа "Крылья Советов" объявили о годичной аренде 27-летнего Ильзата Ахметова.
В прошлом сезоне Ахметов принял участие в 15 матчах за "Зенит" и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
На данный момент самарские "Крылья Советов" располагаются на третьей строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 7 очков.
Тарханов: в Киргизии Ахметов был бы ведущим футболистом
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего в "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"