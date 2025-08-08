"Станислав Саламович ещё в первый отрезок работы в "Тереке" хорошо справлялся. Были хорошие результаты, футбол. Черчесов – хорошее назначение для "Ахмата". Опытный специалист, давал результат всегда. При нём везде была игра. Это только плюс для "Ахмата", - цитирует Смирнова Metaratings.
Напомним, что грозненский "Ахмат" отправил Александра Сторожука в отставку с поста главного тренера команды - его место занял Станислав Черчесов, который ранее работал в сборной Казахстана.
После 3 сыгранных туров грозненцы набрали 0 очков и располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 4 туре РПЛ команда Станислава Черчесова примет на своем поле петербургский "Зенит", который занимает 6 место в таблице с 5 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Ахмата" оценил назначение Черчесова в грозненский клуб
Экс-игрок "Ахмата" Дмитрий Смирнов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненцев.
Фото: ФК "Ахмат"