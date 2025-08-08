"Готов ли Березуцкий возобновить работу? Пока нет такой информации, он отдыхает с семьей. У Василия очень хорошие перспективы как у тренера. У него есть харизма и понимание футбола", - цитирует Смирнова Metaratings.
В июне текущего года Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского "Сабаха" - договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее российский специалист был ассистентом главного тренера у Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа", работал в ЦСКА и "Краснодаре". Березуцкий завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году.
Экс-ассистент Березуцкого рассказал, готов ли специалист вернуться к работе
Дмитрий Смирнов, работавший ассистентом в тренерском штабе Василия Березуцкого в "Сабахе", рассказал, готов ли россиянин вернуться к работе.
Фото: ФК "Сабах"