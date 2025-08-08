Ташуев рассказал, в каком чемпионате может заиграть Сперцян

"Что касается моих слов про "Рому", то это правда. Интерес со стороны "Ромы" к нему есть, другое дело, захочет ли его отпускать "Краснодар". Но я думаю, что Сперцян уже давно созрел для того, чтобы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Италия — прекрасный вариант, ему по силам заиграть там", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до июня 2026 года.
Ранее полузащитник признавался, что хотел бы перейти в европейский чемпионат. На счету Сперцяна 34 матча в составе национальной команды Армении и 9 забитых голов.
Фото: ФК "Краснодар"