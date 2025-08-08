Бывший игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Спартак"

- "Локомотив" — явный фаворит в матче со "Спартаком". Команда играет дома, показывает очень хороший футбол в первых турах. Нападение "Локомотива" играет очень здорово, а все знают, что самая проблемная позиция в "Спартаке" — оборона, - сказал Гришин "Чемпионату".
Матч четвертого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится завтра, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.
На данный момент "железнодорожники" лидируют в РПЛ, в то время как красно-белые располагаются на девятом месте.