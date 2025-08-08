В "Пари НН" рассказали, когда Царукян должен вернуться в основную группу

- На данный момент Царукян – наш игрок. Просто он получил травму, после которой затянулся процесс восстановления, изначально сроки были короче. Думаем, что он дней через десять сможет присоединиться к основной группе. У нас ни с кем нет договоренностей по нему.
Валерий Царукян, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Пари НН" с января прошлого года. Действующее трудовое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до лета 2027-го. Всего на счету хавбека 31 матч за нижегородскую команду, в которых он отметился 4 забитыми мячами и одной результативной передачей. В текущем сезоне Царукян еще не принимал участия в играх.
Источник: "Матч ТВ"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов сообщил, когда Валерий Царукян вернется к тренировкам после травмы.
